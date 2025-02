Ufficiale Il Trapani ha il suo nuovo numero 10. È il centrocampista norvegese Segberg

È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che il Trapani "comunica l’arrivo in maglia granata del calciatore Erlend Segberg. Centrocampista norvegese, classe 1997, arriva a Trapani da svincolato. Segberg ha giocato la prima parte di questa stagione nel Kristiansund, squadra che milita nella massima serie norvegese nella quale ha collezionato, complessivamente, 119 presenze e 5 reti. Nella scorsa stagione, al Fredrikstad, ha vinto la coppa di Norvegia. Otto le presenze con la nazionale Under 18 Norgevese.

Il giocatore indosserà la maglia numero 10.

Benvenuto, Erlend!"

Fanno poi seguito, sempre ai canali ufficiali del club, le prime parole del giocatore in granata: "Nel momento in cui ho ricevuto la chiamata del Trapani ho pensato che si trattasse di una fantastica opportunità, in una grande piazza con una bella tifoseria. Trapani è un club dove c’è un progetto ambizioso che punta alla promozione e voglio farne parte. Per me è la prima volta in Sicilia ma sono stato in Italia altre volte. Dal primo momento in cui sono arrivato sono stato accolto benissimo. Le mie caratteristiche? Sono un centrocampista centrale, mi piace controllare il gioco con la palla e senza e voglio essere un collegamento tra difesa e attacco. Mi piace sfruttare la mia fisicità e sono qui per vincere".