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Il Trapani non molla. Antonini: "Da domani la squadra torna ad allenarsi"

Il Trapani non molla. Antonini: "Da domani la squadra torna ad allenarsi"TUTTO mercato WEB
Daniel Uccellieri
Oggi alle 21:48Serie C
Daniel Uccellieri

Non si placa la situazione turbolenta in casa Trapani. Dopo giorni di silenzio, il presidente granata Valerio Antonini è tornato a parlare attraverso i social, annunciando la ripresa degli allenamenti a partire da martedì 5 maggio. L’obiettivo del club è quello di recuperare i punti tolti con la pesante penalizzazione di 25, nella speranza di riaprire la corsa ai playout ed evitare così la retrocessione diretta in Serie D, già determinata dalla classifica finale.
Queste le parole di Antonini:

"Da domani l'FC Trapani riprende ad allenarsi a pieno ritmo. Siamo tutti convinti che almeno riavremo i punti sufficienti per giocare i playout. Ci aspettano 3 settimane intense di lavoro per farci trovare pronti a riscrivere la storia di questo campionato. La verità ci renderà liberi".

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