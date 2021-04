Imolese, Spagnoli: "Siamo vergognosi, meritiamo di retrocedere". E il mister è in bilico

Un altro duro ko per l'Imolese nel derby contro il Ravenna, un derby che complica e non poco la situazione dei rossoblù. A termine del match, dure parole da parte del presidente Lorenzo Spagnoli, che ai canali ufficiali della società si è così espresso: "In questi momenti è giusto che venga io a parlare alla stampa, a metterci la faccia, perché tanto il responsabile principale sono io: mai, come in questi nove anni, mi sono vergognato come mi sto vergognando questo anno. Poi si dicono tante cose, si prova a farne altre, ma da parte mia c'è davvero tanta vergogna e tanto imbarazzo. Il responsabile principale sono io, le scelte passano da me, e mi dispiace: non è ancora finita, è vero, ma tutte le volte che vedo le partite mi imbarazzo. Non era mai capitato. Mancano tre partite, spero di fare almeno i playout, anche se a oggi meritiamo di retrocedere noi: sono sempre molto realista, se non cambiano le cose e non succede qualcosa di miracoloso è così. Armi magiche non ce ne sono, stiamo solo dimostrando di non essere adeguati alla categoria: lo dimostra lo staff tecnico con l'allenatore, la dirigenza e lo dimostra anche il presidente".

E stando a quanto riferisce poi la firma de La Gazzetta dello Sport Nicola Binda, la sconfitta di ieri potrebbe costare cara a mister Pasquale Catalano, che potrebbe essere esonerato. Ricordiamo che l'ex Pianese era subentrato a Roberto Cevoli a stagione in corsi. Si tratta del secondo cambio in panchina dopo aver sollevato dall'incarico in precedenza anche Roberto Cevoli.