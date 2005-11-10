Altro importante rinnovo per la difesa della Pianese: Gorelli ha prolungato fino al 2028
Ancora un rinnovo importante, per il reparto arretrato, in casa Pianese: la società amiatina, infatti, ha fatto sapere di aver prolungato su base biennale il contratto del difensore Matteo Gorelli, che si lega alle zebrette fino al 30 giugno 2028.
Di seguito, la nota ufficiale:
"L’US Pianese comunica con soddisfazione il rinnovo del contratto di Matteo Gorelli. Il difensore bianconero, che ha cominciato la sua seconda stagione consecutiva con la maglia delle zebrette, ha sottoscritto un nuovo accordo che lo legherà al club fino al 30 giugno 2028.
Il prolungamento rappresenta la naturale prosecuzione di un percorso condiviso che ha visto Gorelli distinguersi per affidabilità, leadership e professionalità, oltre che per le doti umane dimostrate dentro e fuori dal campo. A Matteo l’auspicio di vivere altre stagioni ricche di soddisfazioni, caratterizzate da nuovi e importanti traguardi con la maglia della Pianese".