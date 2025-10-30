Pianese, Gorelli: "Il girone di ritorno sarà più difficile, serve fare quanti più punti possibile adesso"

Smaltite le scorie della gara contro il Ravenna, la Pianese è pronta alla gara di campionato contro il Pineto, della quale, ai canali ufficiali del club, ha quest'oggi parlato il difensore bianconero Matteo Gorelli.

Queste le sue parole: "Sarà una partita sporca, sicuramente. Loro sono in fiducia e proveranno subito a metterci sotto, ma sarà una gara come tutte in questo girone: da lottare e combattere dall’inizio alla fine. Per ora siamo in linea con l’obiettivo, che è la salvezza, ed è in questa zona che stazioniamo al momento. Da qui alla fine del girone d’andata mi aspetto altre vittorie: il ritorno sarà più difficile e conviene fare più punti possibile subito. Contro il Ravenna abbiamo visto il giusto atteggiamento, da li dobbiamo ripartire. Le parole d’ordine devono essere solidità e sicurezza: bisogna che gli avversari percepiscano sempre che non è facile farci gol. Se continuiamo a essere compatti e battaglieri, non prenderemo reti. Da lì possiamo aggiungere qualche giocata in più, qualche fraseggio, ma prima viene la solidità".

Conclude parlando del suo personale: "Con il resto dei ragazzi mi trovo benissimo, sia con i giovani che con quelli un po’ più esperti. È un buon gruppo. Secondo me dobbiamo però diventare ancora squadra e migliorare su certi aspetti”.