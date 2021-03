In casa Grosseto brilla la stella di Barosi. Il giovane portiere finisce nel mirino del Nizza

vedi letture

Il Nizza, club di massima divisione francese, ha messo gli occhi su un giovane portiere che si sta mettendo in mostra nella nostra Serie C. Si tratta di Davide Barosi, classe 2000 cresciuto nella Juventus ed esploso in questa stagione con la maglia del Grosseto, a cui è legato da un biennale. Ventinove presenze, otto delle quali chiuse con la porta inviolata, che hanno attirato l’attenzione di diversi club fra cui quello di Ligue1 che, come riferiscono i colleghi di Tuttoc.com, ha mandato un suo scout a visionarlo da vicino nelle scorse settimane.