In tre per la Serie B, ad SudTirol: "Fieri del nostro lavoro a prescindere da Padova e Perugia"

Tre giornate alla fine della stagione regolare e nel Girone B della Serie C è ancora tutta da decidere la volata per la promozione diretta in Serie B. In corsa tre squadre: il Padova con 73 punti, il SudTirol con 71 e il Perugia con 70. Sullo sprint decisivo si è espresso dalle colonne del Corriere dell'Alto Adige Dietmar Pfeifer, ad del club di Bolzano: "Dobbiamo vincere tutte le partite da qui alla fine, stiamo dimostrando di avere la mentalità per potercela fare. Da parte nostra sarebbe assolutamente sbagliato fare calcoli: piuttosto che pensare al Padova o al Perugia, dobbiamo fare il nostro, prepararci bene e cercare di fare più punti possibili, speriamo nove, e poi si faranno i conti. Dal momento che dobbiamo vincere tutte le partite a prescindere, non cambia nulla giocare lunedì sapendo il risultato di Padova e Perugia, ma dobbiamo concentrarci su di noi, fare il nostro e una volta fatto, essere fieri del nostro lavoro".