Ufficiale Jacopo Nelli è della Giana Erminio. Il centrocampista ha firmato fino al 2026

Tramite i propri canali ufficiali la Giana Erminio ha annunciato l’ingaggio di Jacopo Nelli. Il classe 2000 si trasferisce alla squadra di Gorgonzola dopo l’esperienza con la Clodiense. Di seguito il comunicato:

A.S. Giana Erminio comunica di aver di aver acquisito, a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Jacopo Nelli, con un contratto in scadenza il 30 giugno 2026.

Centrocampista classe 2000, Jacopo è cresciuto nel settore giovanile del Frosinone prima di trasferirsi al Seravezza

Pozzi con cui ha disputato, da under, ben tre stagioni di serie D. Nel 2021/22 è passato al Fiorenzuola in serie C.

L'anno successivo l'ha diviso, sempre in C, tra Piacenza e Renate, per poi tornare, nella stagione 2023/2024 a

Fiorenzuola. L'ultimo anno lo ha giocato all'Union Clodiese, sempre in C.