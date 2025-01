Ufficiale Juventus Next Gen, arriva Serigne Deme dal Sasso Marconi. Accordo fino al 2027

Il pacchetto avanzato della Juventus Next Gen si impreziosisce con un nuovo innesto: Serigne Deme ha firmato infatti un contratto fino al 30 giugno 2027 ed è un nuovo giocatore bianconero.

Nato il 4 febbraio 2005 in Senegal, Deme è cresciuto calcisticamente nel nostro paese nelle giovanili della Spal con la quale ha conquistato anche l’esordio tra i professionisti. Per Deme, prima di trasferirsi al Sasso Marconi - club dal quale proviene e con cui ha collezionato, in questi primi mesi di stagione, 5 reti in 15 presenze -, anche un’esperienza, sempre in Serie D, con il San Marino.

Un rinforzo per il reparto offensivo, come detto: Deme è difatti un vero e proprio jolly d’attacco capace di districarsi in tutte le posizioni grazie alla propria duttilità e alle abilità tecniche.