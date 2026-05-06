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Juventus NG fuori dai playoff, Brambilla: "C'è delusione, ma la stagione resta ottima"

Juventus NG fuori dai playoff, Brambilla: "C'è delusione, ma la stagione resta ottima"
© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com
Daniel Uccellieri
Oggi alle 22:48Serie C
Daniel Uccellieri
fonte Dall'inviato Camillo Demichelis

Massimo Brambilla, tecnico della Juventus NG, commenta in conferenza stampa la sconfitta con la Pianese e la conseguente eliminazione dai playoff di Serie C:

Quanto sei deluso e arrabbiato?
"Arrabbiato no, però c'è amarezza e delusione perché era una partita alla nostra portata. Oggi non abbiamo fatto bene e la Pianese è stata brava a portare la gara dove voleva. Noi non eravamo brillanti e non abbiamo fatto bene".

Si aspettava una Pianese così chiusa?
"Ci aspettavamo una partita così, loro sono stati bravi a portare la partita su questo piano. Nell’ultimo quarto d’ora hanno provato a fare qualcosa in più, ma senza scoprirsi. Lì siamo stati poco solidi e poco attenti. Dopo l’1-0 abbiamo avuto la palla per pareggiare, ma se non fai gol nel calcio non vinci".

Non avete avuto la percezione del pericolo sul gol?
"Ci tenevamo a passare il turno ma il calcio è anche questo. Oggi siamo stati poco lucidi con la palla e poco pericolosi. Non siamo riusciti a impensierirli, loro poi hanno trovato questo gol, anche sulla traversa siamo stati poco reattivi. Peccato, perché sarebbe stato bello passare il turno. Chiudiamo qui la stagione, che ci deve dare grande soddisfazione e un pizzico di rammarico".

Un bilancio della stagione?
"È stata una stagione ottima, dal punto di vista della crescita e dei miglioramenti, a cui abbiamo abbinato anche dei risultati che non erano mai arrivati in questi anni. Questo epilogo lascia delusione ma non rovina quanto fatto dai ragazzi quest’anno".

Rigiocherebbe nello stesso modo questa partita?
"Mi aspettavo proprio così la partita. Loro si mettono sempre sotto la linea della palla e concedono poco. Pressavano quando eravamo bassi, siamo sempre riusciti a guadagnare la loro metà campo ma purtroppo non siamo mai riusciti a essere pericolosi".

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