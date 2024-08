Ufficiale Juventus Next Gen, rinnovo fino al giugno 2028 per Giovanni Daffara

Giovanni Daffara, giovane e talentuoso portiere della Next Gen bianconera, rinsalda il suo rapporto con la Juventus, rinnovando il contratto fino a giugno 2028.

Il classe 2004 è stato scovato da ragazzo dalla Juventus, crescendo nei settori giovanili bianconeri e riuscendo a mettersi in mostra anche con la Primavera - conquistando così l’opportunità di fare l’esordio tra i professionisti.

Da quel 12 marzo 2023, con la prima gara in carriera con la Juventus Next Gen, Daffara è riuscito a ritagliarsi un posto da titolare in squadra - collezionando nell’ultimo anno e mezzo ben 49 presenze tra Serie C e playoff, in cui è spesso risultato decisivo con le sue parata.