Ufficiale Juventus NG, arriva il rinnovo per l'esterno Perotti: ha firmato per altri due anni

vedi letture

Nuovo rinnovo in casa Juventus Next Gen dopo quello di Nicolò Cudrig di questa mattina. Il club bianconero ha infatti annunciato la firma dell'esterno offensivo Perotti per altre due stagioni. Questo il comunicato del club:

"Clemente Perotti prolunga il proprio legame con la Juventus: è ufficiale infatti il rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2026 con il Club bianconero.

Per il classe 2003 sono 13 (con un assist a referto) le apparizioni della scorsa stagione - e totali - con la maglia della Juventus Next Gen. Il giovane esterno, infatti, era rientrato in bianconero nell’estate del 2023 dopo la produttiva stagione trascorsa in prestito all’Aurora Pro Patria.

E adesso il rapporto con la Juventus prosegue per scrivere nuove pagine assieme: congratulazioni Clemente".