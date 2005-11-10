L'Alcione Milano annuncia il primo contratto da prof per quattro 2006. Il comunicato
L’Alcione Milano comunica con orgoglio di aver formalizzato il primo contratto professionistico per quattro calciatori provenienti dal proprio settore giovanile. I giocatori che hanno sottoscritto l’accordo con il club, tutti classe 2006, sono:
- Filippo Gallazzi
- Tommaso Mocchi
- Mattia Lione
- Lorenzo Zini
I quattro atleti, protagonisti nella scorsa stagione con la formazione Primavera e simbolo dello sguardo sempre attento dell’Alcione nei confronti della propria filiera giovanile, hanno completato la trafila all’interno del vivaio Orange, conquistandosi il loro primo contratto professionistico e rappresentando al meglio l’essenza della Orangeneration.
Questo riconoscimento non costituisce un traguardo, ma un punto di partenza per un nuovo percorso di crescita umana e professionale. Ai quattro ragazzi va l’augurio di tutta la società per la prossima stagione sportiva.