La Juve U23 colpisce 6 volte il Livorno: per i baby bianconeri punteggi più largo di sempre

vedi letture

Correva la stagione 2018-2019, e in Italia, per la prima volta nella storia, apparivano in Serie C le formazioni U23... o meglio, appariva quella che a ora è tuttora l'unica formazione B, la Juventus U23.

Una sorta di esperimento poi consolidato per i bianconeri, che ieri hanno letteralmente steso il Livorno battendolo 6-0 nella 23^ giornata del Girone A del campionato: punteggio tennistico mai centrato prima, e che risulta essere il più largo mai conseguito dai baby piemontesi.

Poco avvezzi, per altro, a superare i tre gol siglati in una partita: solo due volte, infatti, la squadra U23 della Vecchia Signora ha centrato il poker, prima il 27 settembre 2018 contro il Cuneo e poi nella semifinale di Coppa Italia Lega Pro 2020-21 ai danni della Feralpisalò.

Ieri, una piccola svolta.