Ufficiale La Pergolettese solleva Abbate da tecnico della prima squadra

vedi letture

Dopo la sconfitta con il Fiorenzuola, con la nota che di seguito riportiamo integralmente, la Pergolettese "comunica di aver sollevato l’allenatore Matteo Abbate dall’incarico di responsabile della prima squadra. La società nel ringraziarlo per il lavoro e l’impegno profusi in questi mesi, gli augura le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera calcistica.

In attesa di comunicare chi sarà il prossimo allenatore della Pergolettese, l’allenamento di oggi sarà diretto dall’allenatore in seconda Giacomo Curioni".