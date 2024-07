Ufficiale La SPAL saluta Carraro. Passa al Vicenza e firma un contratto biennale

È con una nota ufficiale, che di seguito riportiamo integralmente, che il Vicenza "comunica di aver acquisito dalla SPAL, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Marco Carraro.

Il giocatore ha sottoscritto un accordo sino al 30 giugno 2026.

Carraro, centrocampista classe 1998, nell’ultima stagione è sceso in campo in 28 occasioni con gli estensi. Nella stagione precedente, ha totalizzato 27 presenze con il Crotone, condite da una rete e due assist.

In carriera vanta 137 presenze in Serie B con le maglie di Cosenza, Frosinone, Perugia e Foggia.

Benvenuto Marco!".