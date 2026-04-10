TMW Lamazza: "Il Benevento ha i mezzi per fare bene anche in B. E magari puntare ai play off"

Francesco Lamazza, direttore sportivo, è intervenuto nel corso dell'appuntamento mattutino di A Tutta C, trasmissione in onda su TMW Radio e su Il 61, canale 61 del digitale terrestre nel corso della quale si è soffermato anche sulla promozione del Benevento.

Spostandoci sugli altri gironi, il Vicenza ha dominato come previsto, mentre la promozione del Benevento è più recente. Bisogna fare i complimenti alla famiglia Vigorito per una scelta coraggiosa: affidare la panchina a Floro Flores quando la squadra era terza.

"È stato un azzardo visto da fuori, ma la società ha dimostrato di avere lungimiranza. Hanno visto in Floro Flores un allenatore già pronto. Ha stupito tutti perché, alla prima avventura, ha centrato un obiettivo difficile, un po' come successo l'anno scorso ad Avellino. È stato bravo a fare gruppo e a valorizzare un organico giovane ma importante. Non era facile, specialmente con concorrenti come Catania, Salernitana e Cosenza che spingevano forte."

Da addetto ai lavori, quanto andrebbe rinforzata per la Serie B? Fabio Lucioni, storico ex dei sanniti, intervenuto ai nostri microfoni nei giorni scorsi, ci ha detto che il salto dalla C alla B è quasi più complesso di quello verso la A.

"Ha ragione. Spesso l'entusiasmo della promozione ti dà quel quid in più che ti permette di puntare subito ai play-off, come abbiamo visto con la Juve Stabia. Tutto dipenderà dalla guida tecnica, ma chiunque siederà su quella panchina troverà una base solida e giovane. La Serie B è un campionato diverso, ma il Benevento ha i mezzi per fare bene, seguendo l'esempio di squadre come il Catanzaro o la stessa Carrarese di Antonio Calabro, che sta smentendo tutti i pronostici."