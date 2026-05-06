Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW Radio

Lamazza sui playoff di Serie C: "Per me le favorite sono Cosenza e Casertana"

Lamazza sui playoff di Serie C: "Per me le favorite sono Cosenza e Casertana"TUTTO mercato WEB
Daniel Uccellieri
Oggi alle 18:49Serie C
Daniel Uccellieri
A Tutta C
Ascolta il podcast
A Tutta C
00:00
/
00:00

Francesco Lamazza, direttore sportivo, è intervenuto nel corso dell'appuntamento pomeridiano di A Tutta C, trasmissione in onda su TMW Radio e su Il 61, canale 61 del digitale terrestre.

Partiamo dal primo turno dei playoff. C'è stata qualche squadra che l'ha sorpresa, magari anche in negativo? Penso all'eliminazione del Trento o ad altre compagini che non partivano favorite.
"Sì, la partita che mi ha sorpreso di più è stata quella della Giana Erminio. Ho rivisto il match e hanno disputato una gara perfetta: tatticamente hanno annullato il Trento, giocando con grande intensità e creando numerose occasioni. Alla fine il passaggio del turno è stato ampiamente meritato".

Stasera ci sono sei gare in programma: Cittadella-Lumezzane, Lecco-Giana Erminio, Campobasso-Pineto, Juventus Next Gen-Pianese, Cosenza-Casarano e Casertana-Crotone. Quale la intriga di più?
"Indubbiamente le sfide del Girone C: Cosenza-Casarano e Casertana-Crotone. Vedo nel Cosenza una squadra molto quadrata e allenata veramente bene; la considero una seria pretendente alla promozione insieme alla Casertana. Quest’ultima ha un organico importante e, nonostante una "débâcle" a metà girone di ritorno, ha mostrato tutta la sua forza nel finale di stagione. È una squadra che poteva tranquillamente chiudere al terzo posto, quindi sono molto curioso.

Spostandoci sugli altri gironi, dico Lecco. Avendo lavorato lì, so che troveranno un ambiente infuocato; sono più esperti rispetto al Trento e li vedo favoriti. Anche Campobasso sarà un campo difficile: in stagione hanno figurato benissimo e per il Pineto sarà tosta".

Capitolo Juventus Next Gen. Negli anni scorsi partivano in sordina per poi esplodere nel finale grazie alla freschezza atletica. Quest'anno sono stati più costanti. Che sfida si aspetta contro la Pianese?
"È una partita difficile da decifrare. Ho visto alcune gare della Juventus e, sebbene non mi avessero impressionato totalmente è una squadra che va in crescendo. La differenza in questo periodo la fanno la preparazione atletica e la profondità della panchina. La qualità tecnica dei bianconeri la conosciamo: se si accendono, possono dare fastidio a chiunque. Di contro, non è una compagine "corazzata" come Salernitana, Catania, Casertana o Cosenza, dove l'esperienza è maggiore. La stessa Pianese è un’incognita: hanno fatto un ottimo campionato, sono solidi e hanno ottenuto risultati pesanti anche fuori casa. È una sfida davvero aperta".

Sulla formula dei playoff si discute molto: il divario tra il secondo e il decimo posto è ampio e chi arriva secondo rischia di pagare il lungo stop forzato. Lei cosa ne pensa?

"Credo che la "forbice" dei punti debba essere rivista: non ci può essere una differenza di 10 o 15 punti tra gli sfidanti, è eccessiva. Sul fatto di rimanere fermi due settimane, concordo con chi vede delle criticità. Anche se hai chiuso al secondo posto, lavorare solo sulla testa dei giocatori per quindici giorni non è facile: perdi ritmo partita e consumi energie nervose. La storia recente parla chiaro: chi arriva secondo vince raramente. Abbiamo l’esempio del Cosenza che, partendo da lontanto, arrivò in Serie B perché la condizione la prendi giocando. Fermarsi dieci giorni per recuperare qualcuno può aiutare, ma due settimane intere diventano penalizzanti".

Ultima domanda: tra le "big" ancora in attesa di scendere in campo vede una favorita assoluta?
"L’ho già detto e lo ribadisco: vedo favorite Cosenza e Casertana. Sono squadre quadrate, ben costruite e ben allenate. Il fatto che stiano continuando a giocare permette loro di mantenere la condizione ideale. Insieme a loro metto il Lecco: hanno esperienza e in casa sanno far valere il fattore campo. Al momento vedo queste tre davanti alle altre"-

Articoli correlati
Lamazza: "Il Benevento ha i mezzi per fare bene anche in B. E magari puntare ai play... Lamazza: "Il Benevento ha i mezzi per fare bene anche in B. E magari puntare ai play off"
Francesco Lamazza: "La regola degli Under ha ucciso la qualità del calcio italiano"... Francesco Lamazza: "La regola degli Under ha ucciso la qualità del calcio italiano"
Lamazza: "Cavese, complimenti a Ds, mister, squadra per aver tenuto sempre nervi... Lamazza: "Cavese, complimenti a Ds, mister, squadra per aver tenuto sempre nervi saldi"
Altre notizie Serie C
Juventus NG-Pianese, vertici bianconeri in tribuna: presenti Comolli e Chiellini TMWJuventus NG-Pianese, vertici bianconeri in tribuna: presenti Comolli e Chiellini
Team Altamura, blindato Michele Grande: il centrocampista ha firmato fino al 2029... UfficialeTeam Altamura, blindato Michele Grande: il centrocampista ha firmato fino al 2029
Juventus NG, brutto infortunio per Gunduz: c'è la lesione del crociato anteriore... Juventus NG, brutto infortunio per Gunduz: c'è la lesione del crociato anteriore sinistro
Lamazza sui playoff di Serie C: "Per me le favorite sono Cosenza e Casertana" TMW RadioLamazza sui playoff di Serie C: "Per me le favorite sono Cosenza e Casertana"
La Curva Sud Siberiano chiama a raccolta la città: "Stringiamoci attorno alla Salernitana"... La Curva Sud Siberiano chiama a raccolta la città: "Stringiamoci attorno alla Salernitana"
Salernitana, domani allenamento a porte aperte e test col Faiano. Tutte le informazioni... Salernitana, domani allenamento a porte aperte e test col Faiano. Tutte le informazioni
Novara, sarà addio con il tecnico Dossena: il rapporto si concluderà al termine della... UfficialeNovara, sarà addio con il tecnico Dossena: il rapporto si concluderà al termine della stagione
Caso Capuano, Toscano sanzionato dalla Procura Federale: 1000 euro di multa Caso Capuano, Toscano sanzionato dalla Procura Federale: 1000 euro di multa
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Milan: l’obiettivo americano e le parole del “Confa”. Napoli: Sarri… insidia Conte. Inter: la tecnica “a togliere” di Chivu e il budget per il mercato. E la carta d’identità contestata di Farioli e Fabregas
Ora in radio
Repliche 19:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Addio Beccalossi, genio e troppa sregolatezza per Bearzot. Oggi l'Italia non ha né l’uno né l’altra
Immagine top news n.1 Addio Beccalossi, il ricordo di Muraro: "Avesse avuto continuità... Era un pigro, portava il sorriso"
Immagine top news n.2 Destro o sinistro, è uguale. L'ultimo dribbling del genio Evaristo Beccalossi
Immagine top news n.3 Bergomi ricorda Beccalossi: "Amava il calcio e ne ha fatti innamorare tanti. Ci mancherai"
Immagine top news n.4 Addio a Beccalossi, il cordoglio dell'Inter: "Ci sembra impossibile. Era sempre uno di noi"
Immagine top news n.5 Lutto nel calcio, è morto Evaristo Beccalossi
Immagine top news n.6 Dimarco, il sinistro d'oro dello scudetto: numeri da capogiro per la storia
Immagine top news n.7 Obiettivo Champions per Locatelli, ma la Juve deve cambiare passo
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano De Laurentiis e Manna al lavoro per il prossimo Napoli: ma che farà Conte? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Arteta: la finale nel segno della fiducia, a prescindere dai risultati. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 Addio Evaristo Beccalossi: il ricordo di Lapo De Carlo per L'Interista
Immagine news podcast n.3 Sarri ha l'arma in più che non ti aspetti: da rider a bomber, la storia di Noslin
Immagine news podcast n.4 "Calciomercato Ds e allenatori: gli intrecci tra Roma, Napoli e Lazio". Il punto di Gianluca Di Marzio
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Lamazza sui playoff di Serie C: "Per me le favorite sono Cosenza e Casertana"
Immagine news Altre Notizie n.2 Napoli, chi il favorito per il post-Conte? Il parere degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Bruno Longhi: "Inter, Dimarco dal piede fatato. Beccalossi, perso un amico"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Robben a Monaco per Bayern-PSG: "Speriamo in una replica di Parigi con supplementari"
Immagine news Serie A n.2 Colomba ricorda Beccalossi: "Lo chiamavano Driblossi. Era uno che vedeva autostrade"
Immagine news Serie A n.3 La Fiorentina è tornata in campo in vista del Genoa. E Kean ha svolto doppia seduta personalizzata
Immagine news Serie A n.4 PSG, il vice di Luis Enrique: "Immagino meno gol dell'andata, ma di certo non finirà 0-0"
Immagine news Serie A n.5 Addio a Beccalossi. Il mondo Inter tra gioia scudetto e cordoglio per uno dei suoi grandi 10
Immagine news Serie A n.6 Bayern Monaco-PSG, le formazioni ufficiali: Davies out, Zaire-Emery al posto di Hakimi
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Sampdoria, ancora lavoro differenziato per Brunori e Pierini. Out Palma
Immagine news Serie B n.2 Totò Lopez duro sul Bari: "Vorrei un regalo dalla proprietà, che vadano via"
Immagine news Serie B n.3 Frosinone a un passo dalla Serie A: sbloccati altri 400 posti in Curva Sud. La nota
Immagine news Serie B n.4 Venezia, Yeboah: "Serie A? Spero di giocare dall'inizio e non da aprile"
Immagine news Serie B n.5 Nubi sul futuro della Juve Stabia, la tifoseria chiama alla mobilitazione: sabato ci sarà un corte
Immagine news Serie B n.6 Caputo sull'Empoli: "Difficile prevedere una stagione così difficile. Pensavo fosse da play off"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Juventus NG-Pianese, vertici bianconeri in tribuna: presenti Comolli e Chiellini
Immagine news Serie C n.2 Team Altamura, blindato Michele Grande: il centrocampista ha firmato fino al 2029
Immagine news Serie C n.3 Juventus NG, brutto infortunio per Gunduz: c'è la lesione del crociato anteriore sinistro
Immagine news Serie C n.4 Lamazza sui playoff di Serie C: "Per me le favorite sono Cosenza e Casertana"
Immagine news Serie C n.5 La Curva Sud Siberiano chiama a raccolta la città: "Stringiamoci attorno alla Salernitana"
Immagine news Serie C n.6 Salernitana, domani allenamento a porte aperte e test col Faiano. Tutte le informazioni
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Bayern-PSG
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Roma-Fiorentina, giallorossi all'assalto della Champions
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Juventus-Verona
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Juve, Beccari operata al legamento crociato: intervento riuscito. Almeno sei i mesi di stop
Immagine news Calcio femminile n.2 Fiorentina, Bonfantini: "Ho tanta voglia di vincere un trofeo qui. Ci proveremo il prossimo anno"
Immagine news Calcio femminile n.3 Fiorentina, Catena: "Il calcio è sempre stata passione. Ora per fortuna è diventato un lavoro"
Immagine news Calcio femminile n.4 Storico avvenimento in AWCL: un club della Corea del Nord giocherà in Corea del Sud
Immagine news Calcio femminile n.5 Rosucci: "Giocare alla Juve è qualcosa di grande. Fortunata a fare del calcio il mio lavoro"
Immagine news Calcio femminile n.6 Cantore ancora nella storia della NWSL: è sua la doppietta più veloce dal fischio d'inizio
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Da Modena alla Lazio: la carriera infinita di Marco Ballotta Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Inter (e altre big italiane) avete una grande responsabilità: Kimi e Jannik non aspettano…