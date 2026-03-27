Latina, la carica di Volpe: "Col Catania servono il veleno addosso e il fuoco negli occhi"

Gennaro Volpe, tecnico del Latina, è intervenuto in conferenza stampa in vista della delicata sfida con il Catania. Queste le sue parole raccolte da TuttoC.com: Il nostro focus è esclusivamente sul campionato," ha esordito l'allenatore. "Dobbiamo ancora conquistare punti vitali. Sapevamo che il calendario sarebbe stato in salita, ma spetta a noi decidere come affrontare queste gare: servono il veleno addosso e il fuoco negli occhi."

Analizzando il momento della squadra, Volpe è tornato sulla recente sconfitta: "Contro il Cosenza è mancato qualcosa, dobbiamo essere più furbi. Il nostro è stato un percorso lungo e faticoso, pieno di buche e ostacoli, ma siamo ancora in piedi, vivi e pronti a dare il massimo. Abbiamo pagato dazio agli infortuni, ma non cerchiamo alibi. Quando si perde, la sconfitta deve bruciare: se pensiamo di raggiungere l'obiettivo facendo l'ordinario, sbagliamo. Serve qualcosa di straordinario."

Sul fronte infermeria, arrivano notizie incoraggianti in vista del tour de force stagionale: "La buona notizia è che abbiamo recuperato quasi tutti i giocatori, ad eccezione di De Cristofaro. Questo ci offrirà più soluzioni e la possibilità di gestire le rotazioni, considerando che in soli cinque giorni ci giochiamo tantissimo."

Il tecnico ha poi rivolto un pensiero agli avversari etnei, senza però mostrare timore reverenziale: "Massimo rispetto per il Catania, una squadra costruita per vincere il campionato. Noi però non possiamo scegliere l’avversario, dobbiamo solo giocare. In questo finale di stagione sono le motivazioni a fare la differenza e il nostro obiettivo, la salvezza, per quanto difficile, è grandissimo. Vogliamo crescere e non dobbiamo accontentarci; abbiamo l'opportunità di scrivere una pagina importante della storia di questo club. Ci aspettano cinque giorni importantissimi, noi lavoriamo ragionando partita dopo partita senza sottovalutare nessuno."