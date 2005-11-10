Ufficiale Team Altamura, contratto biennale con l'ex Fiorentina Ernestas Gudelevicius

Ernestas Gudelevicius è ufficialmente un nuovo calciatore dell’Altamura

Il centrocampista lituano, classe 2005, è cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina. Nella scorsa stagione ha vestito la maglia del Siracusa, collezionando 27 presenze e realizzando 2 reti.

Nel suo percorso anche 2 presenze con la Nazionale lituana Under 21.

Gudelevicius firma un contratto fino al 30 giugno 2028, con opzione di rinnovo per la stagione successiva.