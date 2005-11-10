Ufficiale
Team Altamura, contratto biennale con l'ex Fiorentina Ernestas Gudelevicius
Ernestas Gudelevicius è ufficialmente un nuovo calciatore dell’Altamura
Il centrocampista lituano, classe 2005, è cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina. Nella scorsa stagione ha vestito la maglia del Siracusa, collezionando 27 presenze e realizzando 2 reti.
Nel suo percorso anche 2 presenze con la Nazionale lituana Under 21.
Gudelevicius firma un contratto fino al 30 giugno 2028, con opzione di rinnovo per la stagione successiva.
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