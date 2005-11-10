TMW Juventus, doppia via per rinforzare la mediana a costo 0: si insiste per Kessié e poi c'è Goretzka

L'ex centrocampista di Milan e Atalanta è il primo obiettivo dei bianconeri di Spalletti, che altrimenti pensano al campione ex Bayern.

La Juventus continua a scandagliare il mercato alla ricerca di un rinforzo di spessore per il centrocampo e il casting si è ormai ristretto a due nomi: Franck Kessie e Leon Goretzka. Entrambi rappresentano occasioni a parametro zero, un aspetto che li rende particolarmente interessanti per la dirigenza bianconera, intenzionata ad aggiungere qualità ed esperienza senza sostenere costi per il cartellino. Restano invece da valutare gli ingaggi, voce che avrà un peso determinante nella scelta finale.

L'identikit dei due obiettivi

Kessie, fresco di addio all'Al Ahli, conosce perfettamente la Serie A e garantirebbe fisicità, intensità e inserimenti, caratteristiche che lo hanno reso protagonista durante l'esperienza al Milan. Goretzka, invece, offre un profilo più internazionale, con grande esperienza ai massimi livelli tra Bayern Monaco e nazionale tedesca. Entrambi rispondono all'identikit individuato dalla Juventus: un centrocampista capace di alzare il livello della rosa fin da subito e di garantire leadership nello spogliatoio.