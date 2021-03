Lecco e il sogno Serie B. Di Nunno non si nasconde: "Io voglio vincere il campionato"

Nelle ultime cinque giornate del Girone A della Serie C nessuno ha fatto più punti del Lecco. I lombardi, con quattro vittorie e un pareggio, si sono avvicinati a Como, Pro Vercelli e Renate nelle primissime posizioni della classifica, tanto da poter anche sognare una clamorosa promozione in Serie B. Dopo il successo sul Renate Paolo Di Nunno, patron del Lecco, come riportato da leccochannelnews ha esaltato il rendimento dei blucelesti : "I lecchesi devono essere orgogliosi e dovrebbero mettere anche dei soldi, ma qua c’è uno della provincia di Barletta-Trani a farlo… Ora ci godiamo questo trionfo. Cercheremo di fare un grande campionato, fino alla fine. Mister Diana ci ha detto che non avremmo vinto, invece… Io voglio vincere anche il campionato".