Ufficiale Lecco, il giovane Jason Anastasini ha firmato il suo primo contratto da professionista

vedi letture

La Calcio Lecco 1912 comunica che il calciatore Jason Anastasini ha firmato il suo primo contratto da professionista, con scadenza 30 giugno 2026.

Lecchese, Jason è cresciuto nel settore giovanile bluceleste, per poi nel 2021 trasferirsi al Sassuolo, dove è rimasto per tre anni. Nell’estate 2024 il rientro a Lecco. Ha recitato un ruolo da protagonista nella cavalcata della Primavera verso la promozione in Primavera 2, compreso l’assist per il decisivo gol di Riva nella finale di ritorno del girone A contro il Mantova.

Il 31 marzo 2025 ha fatto il suo esordio assoluto tra i professionisti in Lecco-Giana Erminio, subentrando al 61′. Ha raccolto ulteriori minuti contro l’Atalanta Under 23, nell’ultima giornata del campionato di Serie C 2024/25.