Ufficiale Lecco, Zanellato continua in bluceleste: ha firmato un contratto fino al 2028

Innesto d'esperienza per il centrocampo del Lecco: il club ha infatti annunciato che il classe '98 Niccolò Zanellato sarà ancora bluceleste dopo i sei mesi in prestito nella passata stagione. La società lombarda ha infatti acquistato il suo cartellino dopo lo svincolo dal Crotone. Questo il comunicato:

"La Calcio Lecco 1912 comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Niccolò Zanellato.

Il centrocampista italiano, classe 1998, ha firmato un contratto che lo lega alla Società fino al 30 giugno 2028.

Cresciuto nel settore giovanile del Milan, ha esordito in Prima Squadra nel 2017, disputando da titolare il preliminare di Europa League contro lo Shkendija e scendendo in campo anche a dicembre contro il Rijeka nella stessa competizione. Nel gennaio 2018 si trasferisce al Crotone: in 28 presenze in Serie A realizza anche un gol.

Con il club calabrese gioca anche in Serie B e in Serie C, con 99 presenze totali. In B veste anche la maglia della S.P.A.L.. Nell’estate 2023 si trasferisce al Catania in Serie C, per poi tornare a Crotone in prestito nella seconda parte di stagione. È approdato a Lecco nel febbraio 2025, dove ha finora registrato 11 presenze e un gol. Ha fatto parte dell’Under 20 e dell’Under 21 dell’Italia, con 7 presenze complessive in azzurro.

Bentornato nella famiglia bluceleste, Niccolò".