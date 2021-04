Lega Pro, oggi il Consiglio Direttivo. Si decideranno le nuove date del finale di stagione

Giornata importante, quella di oggi, per capire come si svilupperà il finale di stagione in Serie C. E' stato fissato per la giornata di oggi il Consiglio direttivo di Lega Pro dal quale emergeranno le nuove date di chiusura del campionato, rese necessarie dall'elevato numero di match da recuperare causa Covid-19.

L'ipotesi più accreditata è quella che vuole lo slittamento in avanti del torneo a partire dalla 36^ giornata. Tradotto: le gare inizialmente calendarizzate il 14 aprile verrebbero giocate il 18, quelle attualmente in programma il 18 andrebbero al 25 e quelle del 25 aprile finirebbero al 2 maggio. In questo modo si recupererebbero gli slot per far disputare le gare mancanti. Uno scivolamento in avanti che ovviamente avrebbe ripercussioni anche sul post-season.