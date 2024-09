Ufficiale Legnago, doppio innesto per il futuro: dal Venezia arrivano Barbera e Berto

Il Legnago non si ferma sul mercato nonostante la finestra dei trasferimenti sia chiusa e piazza un doppio colpo in prospettiva pescando in casa Venezia. Questa la nota del club che milita in Serie C:

"F.C. Legnago Salus è felice di accogliere tra le sue file due giovani molto promettenti, entrambi dal Settore Giovanile del Venezia F.C., da cui giungono a titolo definitivo.

Si tratta di Davide Barbera e Andrea Berto, rispettivamente attaccante e portiere.

Il primo, classe 2007 di origini romane è alto 1,92 ed è arrivato in laguna nel 2021, dalla sempre prolifica fucina della Liventina, vestendo la maglia neroverde fino all’Under-17, e venendo poi promosso quest’anno in Under-19.

Berto, invece, è un classe 2006 con già un anno di esperienza nel campionato Primavera-2 (girone A), dopo essere stato anche lui parte della formazione Under-17.

Entrambi, ora, faranno parte della rosa dell’Under-19 allenata da mister Davide Pellegrini, inseguendo il sogno realizzato da altri ragazzi approdati nella nostra “cantera” prima di loro di fare il “salto” in Prima Squadra".