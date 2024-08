Ufficiale Legnago, riscattato il 2006 Marco Gazzola: promosso in prima squadra

F.C. Legnago Salus comunica di aver esercitato l’opzione per il diritto di riscatto sulle prestazioni del calciatore Marco Gazzola, arrivato nel gennaio scorso a titolo temporaneo dal Giorgione.

Centrocampista, classe 2006, dopo il percorso nel Settore Giovanile dei rossostellati, collezionando anche qualche presenza con la Prima Squadra in Eccellenza, eccolo qualche mese fa approdare in biancazzurro, arruolabile per le formazioni Under-17 e Under-19.

Le buone prestazioni fornite sono valse l’acquisizione a titolo definitivo e la “salita” nel First Team, convocato per la prima volta da mister Daniele Gastaldello per l’amichevole con il Cittadella, e potendo scegliere un numero di maglia tra i “grandi”, optando per il 29.