Livorno, attesa entro le 15 la proposta d'acquisto di Favilla. Assemblea dei soci nel pomeriggio

Altra giornata al cardiopalma a Livorno per il futuro del club amaranto. Come riporta Il Tirreno, infatti, Franco Favilla, manager da tempo interessato al sodalizio labronico, avrà tempo entro le 15 di oggi per presentare la proposta di acquisto della società con relative tempistiche. Nel pomeriggio è, infatti, in programma un'assembla di soci che dovrà deliberare un aumento di capitale che permetta al club di arrivare al termine della stagione senza ulteriori problemi