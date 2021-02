Livorno, in arrivo un'altra penalizzazione. Amaranto rischiano la decurtazione di quattro punti

Il deferimento arrivato ieri per il Livorno dal Tribunale Federale Nazionale per irregolarità nel pagamento degli emolumenti del trimestre di giugno, luglio e agosto 2020 potrebbe costare una nuova, pesante, penalizzazione in classifica. Come riporta quest'oggi Il Tirreno, infatti, il club labronico rischia un -4 che porterebbe il già deficitario bottino di punti dagli attuali 19 a 15. Ricordiamo, infine, che il Livorno è già stato penalizzato di cinque punti lo scorso dicembre per altre inadempienze pregresse.