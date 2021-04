Livorno, per i playout non basta battere la Pro Sesto: occhio a Pistoiese e Lucchese

Gli ultimi 90' saranno infuocati per il Livorno, che avrà l'orecchio teso a quanto accadrà in Giana Erminio-Pistoiese e Renate-Lucchese: la cosa essenziale per gli amaranto sarà battere la Pro Sesto, ma poi tutto dipenderà dai risultati delle cugine toscane. Solo con un successo infatti la squadra di Amelia potrà sperare di agganciare i playout (sarebbero così 8 i punti di distacco dai biancocelesti, distanza minima per poter disputare gli spareggi per la salvezza), ma allo stesso tempo bisognerà analizzare quello che succederà sui campi di Gorgonzola e Meda.

Saranno tre i casi favorevoli al Livorno:

> Pistoiese sconfitta dalla Giana Erminio e contemporaneamente Lucchese sconfitta dal Renate;

> Pistoiese sconfitta dalla Giana Erminio e contemporaneamente pareggio tra Renate e Lucchese (con gli amaranto che chiuderebbero a pari punti coi rossoneri ma sarebbero avanti nella differenza reti);

> pareggio tra Giana Erminio e Pistoiese e contemporaneamente Lucchese sconfitta dalla Giana Erminio (con gli amaranto che chiuderebbero a pari punti con l'Olandesina ma sarebbero avanti nella differenza reti).