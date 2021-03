Livorno_popolare fa sul serio: presentata manifestazione di interesse per il Livorno

Il primo pari centrato sotto la gestione di Marco Amelia, un mezzo sorriso per il Livorno. Che comunque deve continuare a fare i conti con la drammatica situazione societaria, che pare non migliorare.

E a tal proposito, come riferisce Il Tirreno - ed. Livorno, il comitato Livorno_popolare, che sta portando avanti la proposta dell’azionariato popolare per rilevare la maggioranza de club, ha inviato una manifestazione d’interesse per l’acquisto delle quote di Sicrea costruzioni di Umberto Casella, Nh Investimenti di Rosettano Navarra, Tkm di Silvio Aimo, Lucentissima di Mauro Ferretti e Spininvest di Aldo Spinelli; in aggiunta però, è stata inoltrata una richiesta per poter esaminare vari documenti (lo statuto vigente, l'elenco degli azionisti, la posizione nei confronti della Lega per i trasferimenti dei calciati, la situazione debitoria dettagliata con specifica dei creditori, i bilanci degli ultimi tre esercizi annuali, la relazione semestrale al 30 giugno 2020 e la bozza di bilancio al 31 dicembre 2020).

Ma pare adesso che si sia rifatto vivo l'imprenditore milanese Franco Favilla, che, sempre dalle colonne del citato quotidiano ha confermato di aver fatto una proposta di acquisto: "L'ho presentata tramite il presidente Giorgio Heller, mi sono rivolto a Spinelli perché è lui che supporta finanziariamente la società quando c’è bisogno di liquidità".