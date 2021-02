Livorno, Rubino: "È stato un mercato complicato, avrei voluto prendere un giocatore in più"

vedi letture

Raffaele Rubino, direttore sportivo del Livorno, è intervenuto in esclusiva ai microfono di TuttoC.com per fare il punto su come operato nell'ultima sessione di mercato: "Sicuramente sono una persona che pretende molto da se stesso, quindi posso dire di essere abbastanza soddisfatto. Avrei preferito sicuramente dare un giocatore in più al mister ma non è stato semplice per le dinamiche di mercato. Non si incastrano sempre le cose come e quando uno vuole. È stato un mercato complicato avendolo fatto negli ultimi giorni in una sessione già di per se complicata a causa della situazione data dalla pandemia".

Ci sarà spazio per qualche svincolato?

"Se arriva una buona occasione perché no".