Livorno, scaduto il tempo delle quote inoptate. Eventuali acquirenti tratteranno coi soci

Si sta parlando molto, in questi giorni, della possibile cessione del Livorno all'imprenditore milanese Franco Favilla, ma, in merito a ciò, dal sito livornese amaranta.it emergono nuovi dettagli.

Come infatti riportato dal portale citato, non è più possibile entrare nel club con l’acquisizione delle quote inoptate (quelle cioè che si erano rese libere dopo l’aumento di capitale votato all’unanimità lo scorso novembre), che sono rimaste "vacanti" nel lasso di tempo in cui qualcuno, eventualmente anche i soci, avrebbero potuto rilevarle. Pertanto, chiunque volesse entrare in società dovrà rilevare le quote direttamente dagli attuali soci Silvio Aimo, Aldo Spinelli, Rosettano Navarra, Mauro Ferretti, Umberto Casella e Silvio Presta (questi ultimi afferenti alla società Sicrea).

Da capire, però, se i soci siano realmente intenzionati a vendere.