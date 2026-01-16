Reggiana, arriva il giovane trequartista Pavanati dall'Hellas Verona. Sostituisce Tavsan
Prima esperienza fra i professionisti per il giovane trequartista Alessandro Pavanati. Dopo aver giocato nel settore giovanile dell’Hellas Verona (66 presenze e 14 reti in Primavera) il calciatore si è trasferito alla Reggiana in prestito fino al termine della stagione. Il giocatore dunque prenderà il posto in rosa di quel Elayis Tavsan, autore di tre gol in 18 presenze, che è tornato proprio nel club veneto per poi essere ceduto in Turchia. Queste le note dei due club:
"AC Reggiana annuncia l’arrivo in prestito fino al termine della stagione di Alessandro Pavanati, giovane centrocampista offensivo classe 2006 di proprietà dell’Hellas Verona. Cresciuto nel Settore Giovanile gialloblù, Pavanati ha vestito la fascia da capitano della Primavera ed è stato aggregato alla Prima Squadra del club veronese. Benvenuto a Reggio Emilia, Alessandro".
"Hellas Verona FC comunica di aver ceduto - in prestito ad Associazione Calcio Reggiana 1919 - il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Alessandro Pavanati, fino al 30 giugno 2026. Hellas Verona FC saluta Alessandro e gli augura il meglio per questa nuova esperienza professionale".
