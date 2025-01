Ufficiale Lumezzane, c'è Baldini per l'attacco. Ha firmato un contratto fino a giugno con opzione

È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che il Lumezzane si dice "è lieto di annunciare l’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Enrico Baldini che si lega ai colori rossoblù fino al termine della stagione con opzione di rinnovo.

Seconda punta abile nel disimpegnarsi anche come esterno d’attacco, classe 1996 natio di Massa, ha iniziato la stagione in Serie B con il Cittadella con cui è sceso in campo in due occasioni tra Coppa Italia e campionato mettendo a referto una rete prima di lasciare il club a fine estate. Cresciuto nelle giovanili dello Spezia ha poi completato il percorso nel Settore Giovanile dell’inter con cui ha vinto un Torneo di Viareggio ed una Coppa Italia di categoria, esordendo in prima squadra in Europa League nella sfida al Qarabag l’11 novembre del 2014. Nell’estate del 2016 il passaggio alla Pro Vercelli in prestito con cui fa il suo esordio in Serie B e nel campionato successivo la cessione all’Ascoli sempre in Serie B dove si afferma collezionando di ventisei presenze tra campionato e Coppa Italia segnando la prima rete nei professionisti. Tredici le presenze nel campionato successivo con i bianconeri in B prima di trasferirsi al Fano dove in una stagione e mezza nel girone B di serie C quarantaquattro presenze, tre reti e sei assist che valgono la chiamata in B da parte del Cittadella con cui sfiora immediatamente la serie A contribuendo al cammino granata con diciannove presenze e cinque reti di cui tre nei playoff in soli sei mesi. La stagione 21/22 lo vede protagonista con trentaquattro presenze, di cui due in Coppa Italia, e dieci reti segnate in campionato, mentre nella stagione successiva è frenato da un infortunio fermandosi a dodici presenze complessive e due reti.

Vestirà la maglia numero 92".