Monopoli, atteso a giorni il confronto tra Lopez e Laricchia. Tre vie per il futuro del Gabbiano

vedi letture

Quelle che stanno per arrivare saranno settimane decisive per il futuro del Monopoli. Come riporta il Corriere dello Sport, infatti, è atteso per i prossimi giorni il confronto tra Onofrio Lopez, patron del Gabbiano e Alessandro Laricchia, ad del medesimo club. Fra i due i rapporti negli ultimi mesi si sono raffreddati e dunque dovranno decidere cosa fare: se rimanere insieme alla guida dei biancoverdi oppure optare per l'opzione che veda uno solo dei due manager al comando. Terza e meno auspicata cedere ad un terzo soggetto ancora non identificato.