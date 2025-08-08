Ufficiale Cavese, a centrocampo arriva Munari. L'ex AlbinoLeffe ha sottoscritto un accordo biennale

Ne avevamo parlato proprio ieri, dopo le due ottime stagioni scorse, si è definitivamente conclusa l'avventura del centrocampista Davide Munari all'AlbinoLeffe, con il classe 2000 pronto a firmare un contratto biennale con la Cavese: contratto che è stato firmato.

Ad annunciarlo, la stessa società campana mediante la nota che di seguito riportiamo integralmente:

"Cavese 1919 Srl comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del centrocampista Davide Munari. Nato ad Asiago il 27 gennaio 2000, è cresciuto nel settore giovanile del Torino sino alla Primavera. Tra i “grandi” inizia la sua carriera con il Cesena vincendo il campionato di Serie D.

Con i romagnoli in Lega Pro resta altre due stagioni prima di approdare al Piacenza. Negli ultimi due campionati con l’Albinoleffe, 4 reti e la partecipazione ai play off promozione, per un totale di oltre 140 gare tra i professionisti in carriera. Il calciatore si è legato al club metelliano sino al 30 giugno 2027".