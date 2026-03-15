Sambenedettese, Boscaglia ammette: "Squadra non allestita male, ma ci son ruoli scoperti"

La vittoria della scorsa settimana contro il Guidonia Montecelio è stata solo un fuoco di paglia, perché ieri la Sambenedettese è nuovamente crollata, perdendo la gara interna contro il Campobasso, che si è imposto 0-1 al 'Riviera delle Palme': la classifica parla ancora di terzultimo posto, con il rischio retrocessione concreto.

A margine del match, come si legge su lanuovariviera.it, si è così espresso il tecnico rossoblù Roberto Boscaglia: "Siamo stati troppo euforici, ma qualcosa di positivo da questa gara va comunque tratto. Certo, ci hanno fischiato, ma i fischi li ascoltiamo e li accettiamo, c'è poco da dire. La squadra? Non è stata costruita male, ma ci sono dei ruoli scoperti. I nostri giocatori non possono giocare a campo aperto, la squadra non può prescindere dalla compattezza. Servono poi equilibrio, attenzione e costanza".

Da segnalare, infine, che l’ultimo successo casalingo dei marchigiani risale al 27 settembre 2025, quando superarono 4-2 la Juventus Next Gen.