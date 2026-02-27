Ufficiale Sambenedettese, ecco il nuovo direttore sportivo: incarico affidato ad Andrea Mussi

Andrea Mussi è il nuovo direttore sportivo della Sambenedettese. Di seguito la nota ufficiale del club:

La Sambenedettese comunica di aver affidato l’incarico di Direttore Sportivo ad Andrea Mussi, che entra a far parte dello staff tecnico rossoblù.

Nativo di Carrara, Mussi ha già ricoperto tale ruolo nelle ultime due stagioni e mezza al Trapani, società che nella stagione 2023/24, sotto la sua guida tecnica, ha riportato nei professionisti. In precedenza è stato al timone tecnico del Pavia nella s.s. 2015/16 e dell’Albissola 2010 nella s.s. 2018/19, formazioni entrambi militanti nel girone A della Serie C; nel Girone B ha invece diretto il Carpi nella s.s. 2020/21.

Grande conoscitore di calcio ed esperto osservatore di formazioni giovanili, è stato responsabile scouting per due club dal blasone storico quali Pro Vercelli e Siena.

Benvenuto Direttore e buon lavoro!