Ufficiale Nicola Patanè torna a casa, l'esterno è un nuovo giocatore della Virtus Verona

La Virtus Verona è lieta di annunciare l’arrivo, a titolo temporaneo dall’Hellas Verona, del calciatore Nicola Patanè, giovane talento classe 2004, nato a Verona e cresciuto nel vivaio gialloblù, ma con radici rossoblù: i suoi primi passi sul campo li ha infatti mossi proprio nella Scuola Calcio Virtus.

Nel ruolo di esterno, il suo debutto tra i professionisti è avvenuto nella stagione 2023/24, quando ha esordito in Coppa Italia con l’Hellas Verona, in una gara contro l’Ascoli. Nell’ultima annata ha vestito le maglie di Ternana (8 presenze tra campionato e Coppa) nella prima parte della stagione, e della Pergolettese nella seconda, collezionando 11 presenze in Serie C.

Nicola vanta inoltre un’esperienza in azzurro, con la Nazionale Under 18, con cui ha totalizzato 7 presenze e 1 gol.

A Nicola va il nostro più caloroso bentornato al Gavagnin-Nocini, con l’augurio di vivere una stagione di crescita e soddisfazioni, sia personali che di squadra, con la maglia rossoblù.