Lookman più la ThuLa. Ademola è la risposta di Marotta al disastroso finale di stagione

All-inn su Ademola Lookman. Il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta è determinato a costruire una squadra nuova e più competitiva per Christian Chivu e dopo aver già speso circa settanta milioni di euro tra Sucic, Luis Henrique e Bonny vuole ora accelerare per l'acquisto più costoso di questa sessione di calciomercato. L'uomo cartolina. Ventotto anni da compiere il prossimo 20 ottobre, venti reti nell'ultima stagione, l'attaccante nato a Londra ma che poi ha scelto di rappresentare la Nigeria è l'eroe del più grande trofeo della storia dell'Atalanta. Della tripletta contro il Bayer Leverkusen.

Già dopo quel trionfo Lookman sarebbe voluto andare via. Sperava la scorsa estate in un accordo col Paris Saint-Germain che non s'è mai concretizzato soprattutto perché non era il primo obiettivo del PSG. Era solo un'alternativa più economica di Kvaratskhelia. Oggi invece è diverso: Marotta l'ha messo in cima alla lista dell'Inter, s'è detto disposto a spingersi fino a 40 milioni di euro per il suo cartellino consapevole che servirà anche un importante lavoro di diplomazia visto che per ora l'Atalanta non scende sotto i cinquanta.

La strada però sembra esser tracciata perché Lookman è seconda punta ideale per questo nuovo assetto tattico. Complementare a Thuram, perfetto uomo assist per Lautaro. Ma anche, soprattutto, un abilissimo solista. L'idea dell'Inter è quella di aggiungere il calciatore dell'Atalanta a chi in rosa c'è già. A Marcus Thuram e a Lautaro Martinez, ma anche a Bonny e a Francesco Pio Esposito. Tre giocatori per cinque posti tenendo conto del fatto che Mehdi Taremi e Sebastiano Esposito, a prescindere dall'operazione Lookman, questa estate sono destinati ad andare via. E che alle spalle del centravanti, se Chivu vorrò optare per un 3-4-2-1 più conservativo, possono giocarci anche Zalewski e Luis Henrique.

Tornando però alla formazione ideale il tridente offensivo è di quelli che possono far sognare il popolo nerazzurro: Ademola Lookman, Marcus Thuram e Lautaro Martinez. Tutti e tre insieme vorrebbe dire schierare in campo un tridente tra i migliori d'Europa, un tridente che nell'ultima stagione ha realizzato 62 gol. Il calciatore dell'Atalanta sarebbe la risposta di Giuseppe Marotta al disastroso finale di stagione, l'operazione economicamente più cara dai tempi del primo sbarco a Milano di Romelu Lukaku.