Ufficiale Spezia, accordo triennale con Vittorio Chiabotto. In prestito al Bra fino a giugno

Spezia Calcio comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del centrocampista Vittorio Chiabotto, il quale ha sottoscritto un contratto con il Club di via Melara fino al 30 giugno 2028.

Torinese classe 2007, Chiabotto è stato tra i protagonisti del ritorno in Serie C del Bra dopo 11 stagioni, mettendo a segno anche tre reti in ventisette presenze nella sola regular season, alle quali vanno aggiunte altre quattro nella Poule Scudetto.

Centrocampista duttile, capace di interpretare più ruoli nella zona mediana, Chiabotto si trasferirà fin da subito a titolo temporaneo all'A.C. Bra, per affrontare il campionato di Serie C con la formazione piemontese.