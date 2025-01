Ufficiale Novara, Marco Da Graca arriva a titolo definitivo dalla Juve: accordo fino al 2027

Novara Football Club comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Cosimo Marco Da Graca. Il calciatore giunge a titolo definitivo dalla Juventus Football Club e firma un contratto fino al 30 giugno 2027.

Una vita in bianconero, Marco cresce nel settore giovanile della Juventus, fino a togliersi la soddisfazione di esordire con la prima squadra in Champions League e in una gara di Coppa Italia, vinta poi dai torinesi. Nonostante la giovane età, conosce già la categoria grazie alle quattro stagioni disputate con la formazione Next Gen in Serie C. In mezzo anche una piccola parentesi estera nella Segunda División spagnola. Veste la maglia azzurra della Nazionale con le categorie under 16, 18 e 20.

Indosserà la maglia numero 20.