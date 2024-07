Ufficiale Arzignano, prorogato di un anno il prestito del portiere Boseggia dall'Hellas

Dopo una stagione da protagonista, 29 presenze e 12 cleas sheet, per Elia Boseggia ci sarà un secondo atto con la maglia dell’Arzignano. Il prestito del portiere da parte dell’Hellas Verona è stato infatti prorogato di un anno come riferito dal club gialloceleste.

“𝗟𝗲 𝗰𝗵𝗶𝗮𝘃𝗶 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗽𝗼𝗿𝘁𝗮 𝗮𝗻𝗰𝗼𝗿𝗮 𝗮 𝗘𝗹𝗶𝗮 𝗕𝗼𝘀𝗲𝗴𝗴𝗶𝗮. Dopo 29 presenze e 12 clean sheet in Gialloceleste, si rinnova per l’annata 24/25 il prestito dallHellas Verona del portiere classe 2004. Una nuova stagione di Serie C. Un nuovo numero sulle spalle. Ringraziamo la società gialloblù per aver confermato il lavoro in sinergia con noi".