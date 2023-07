ufficiale La C sull'Hellas. Florio alla Pro Sesto, Caia alla Pergo, Bernardi e Boseggia all'Arzignano

Pesca in casa Hellas Verona la Serie C, che preleva dei talenti gialloblù da inserire negli organici di tre club che hanno raggiunto l'accordo con i veronesi per i prestiti. Alla Pro Sesto va l'attaccante Mattia Florio, mentre un altro elemento del reparto avanzato, Federico Caia, si accasa alla Pergolettese, con l'Arzignano che invece cala un doppio colpo e si assicura Edoardo Bernardi ed Elia Boseggia.

Ecco la nota del club:

"Hellas Verona FC comunica di aver ceduto - in prestito fino al 30 giugno 2024 - le prestazioni sportive dei seguenti calciatori:

- Mattia Florio alla Pro Sesto 1913

- Edoardo Bernardi e Elia Boseggia al Football Club Arzignano Valchiampo

- Federico Caia all'Unione Sportiva Pergolettese 1932

Hellas Verona FC saluta e ringrazia Mattia, Edoardo, Elia e Federico, e augura loro il meglio per questa nuova esperienza professionale".