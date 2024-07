Ufficiale Nuova proprietà straniera in Serie C: un fondo londinese acquista la Pro Sesto

Arriva una nuova proprietà straniera in Italia e, in questo caso, in Serie C. La Pro Sesto nella serata di ieri ha infatti annunciato di aver sottoscritto la cessione nel pacchetto di maggioranza a un fondo d'investimenti con sede a Londra. Questo il comunicato dei lombardo:

"Pro Sesto 1913 è lieta di annunciare l’avvenuta sottoscrizione dell’atto di cessione delle quote di maggioranza del club a Professional Football Investments ltd, fondo privato di investitori internazionali con sede a Londra, nell’intento di dare continuità al progetto portato avanti in questi anni e raggiungere i traguardi auspicati da tutto il movimento bianco azzurro.

Il nuovo management, espressione del socio di maggioranza, farà ingresso nel Club nei prossimi giorni e sarà presentato alla Città, ai Tifosi e alla Stampa, una volta espletate le relative formalità burocratiche.

L’atto è stato sottoscritto presso lo studio del notaio Dott. Andrea Ganelli di Torino, e l’acquirente è stato assistito nella transazione dagli avvocati Stefano Balzola, Cesare Gabasio ed Elisa Torresel dello studio Leading Law di Torino.

Il Dott. Marco Scianó di MergersCorp M&A International ha operato quale advisor dell’operazione".