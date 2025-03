Ufficiale Nuovo ribaltone a Trapani: via Torrente, in panchina torna Aronica

"La società Fc Trapani 1905 comunica di aver sollevato dall’incarico mister Vincenzo Torrente. Contestualmente è stato esonerato anche il preparatore atletico, Alessandro Pastore. La guida tecnica della prima squadra è stata affidata nuovamente a mister Salvatore Aronica.

Aronica nel pomeriggio di domani dirigerà il suo primo allenamento".

Con questa nota, nella giornata di ieri, il Trapani ha annunciato sui propri canali ufficiali il nuovo cambio in panchina stagionale che era stato già preannunciato dal presidente Valerio Antonini nell'immediato post gara: "Inizio la conferenza chiedendo scusa alla città e ai tifosi non dico per una prestazione ma per un periodo indecoroso che la squadra ha messo in campo. Credo che il principale responsabile sono io, perché ho dato fiducia a chi non la meritava perché questo è il risultato di nove mesi fallimentari. Oggi abbiamo toccato l'ultimo gradino della scala. Il secondo tempo è stato umiliante dal punto di vista del gioco, è giusto che oggi i giocatori sappiano che tutte le responsabilità dal punto di vista tecnico non sono più degli allenatori. Io mi aspetterei un passo indietro di Torrente, ma ha appena detto al ds che non si dimette.

Esonero di Torrente? Assolutamente sì. Se lui non ha la dignità di capire come ha ridotto la squadra ed è riuscito a perdere quasi tutte le partite giocate, non posso continuare a vedere questo scempio e devo salvare il salvabile per non dover guardare Casertana e Messina. Sasà Aronica tornerà domani ad essere allenatore del Trapani. Ho sbagliato la scorsa settimana: mi sono fidato nuovamente ma oggi non possiamo continuare con questa gestione tecnica fallimentare".