Olbia, Canzi e il record di punti: "Traguardo che mi riempie d'orgoglio. Oggi gara perfetta"

Un risultato migliore contro la capolista Como il tecnico dell'Olbia Massimiliano Canzi non poteva proprio chiederlo. Il successo per 3-0 infatti proietta i sardi verso un sogno chiamato play off e permette alla squadra di far segnare il record di punti conquistati in Serie C: "Avevo chiesto ai ragazzi la partita perfetta e hanno fatto la partita perfetta, contro una squadra meritatamente in testa alla classifica, una grandissima squadra sia per individualità che per modo di stare in campo e conduzione tecnica. In generale per noi è più facile affrontare squadre che provano a giocare perché ti lasciano più spazi e ti consentono di sprigionare l'aggressività e di far cantare il motore. Cosa mi è piaciuto dell'Olbia? Tutto. - continua Canzi - "Il record di punti è un traguardo importante perché in un'annata così complicata, quando a volte si respirava aria negativa e si parlava di ultima spiaggia, arrivare a fare un primato del genere mi riempie di orgoglio. Ma soprattutto, con la grande consapevolezza che abbiamo ancora quattro partite per migliorare la nostra classifica".