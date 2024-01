Ufficiale Olbia, già trovato l'erede di Greco: Marco Gaburro nuovo tecnico degli isolani

La società Olbia Calcio 1905 comunica di aver affidato a Marco Gaburro l’incarico di allenatore della prima squadra. Il tecnico ha siglato un accordo che lo legherà ai Guardiani del Faro sino al termine della stagione.

Da allenatore Mister Gaburro vanta oltre 700 panchine tra serie D e Serie C, allenando tra le altre Poggese, Albinoleffe, Lecco e Rimini, con i quali ha raggiunto i play off nella stagione 22/23. In bocca al lupo mister e benvenuto alla guida dei Guardiani del Faro.