Ufficiale Gaburro torna in Serie D: l'ex Trento e Olbia è il nuovo allenatore del Desenzano

vedi letture

Nuova avventura in panchina per Marco Gaburro. L'ex tecnico di Trento e Olbia è stato ufficializzato come successore di Matteo Contini sulla panchina del Calcio Desenzano, quarto nell'ultimo girone B di Serie D. Per Gaburro si tratta di un ritorno nella categoria a due anni di distanza dalla promozione conquistata a Rimini, la quarta in carriera dopo quelle con Poggese, Gozzano e Lecco. Di seguito il comunicato ufficiale del club lombardo:

"Il Calcio Desenzano SSDARL comunica di aver raggiunto un accordo per affidare la carica di allenatore della prima squadra per la stagione 2024/2025 a Marco Gaburro, che a partire dal 1 luglio 2024 sarà operativo sul Garda. Al mister un caloroso benvenuto da parte di tutta la famiglia biancoazzurra. La presentazione di Marco Gaburro e del neo DS Giacomo Laurino alla stampa avverrà lunedì 17 giugno alle ore 11 nella sala stampa dello stadio “Tre Stelle” di Desenzano".